Bloomberg спрогнозировал отказ ФРГ от «Северного потока — 2»

Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» с приходом к власти нового правительства ФРГ в сентябре 2021 года. Такое мнение выразил журналист агентства Bloomberg.

По его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель «держится» за проект для сохранения «хрупкого мира» в своей коалиции с социал-демократами.

Также автор считает, что «Северный поток — 2» позволяет Меркель иметь козырь на переговорах с американским президентом Джо Байденом.

В статье говорится, что в сентябре в ФРГ пройдут федеральные выборы, по итогам которых Меркель может покинуть пост канцлера. При этом журналист считает, что Христианско-демократический союз останется у власти, но в партнёрстве с зелёными, резко выступающими против «Северного потока — 2».

«Она (Меркель. — RT) знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и зелёных объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить, в нём никогда не будет ничего, кроме воздуха», — пишет журналист издания.

Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.