В Москве провели 500 тысяч бесплатных консультаций для малого бизнеса за пять лет

В Москве провели почти 500 тыс. бесплатных консультаций для малого бизнеса за пять лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Самые распространённые вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что больше всего представители бизнеса интересовались различными видами поддержки, в том числе финансовой, а также вопросами бухгалтерии и налогообложения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.