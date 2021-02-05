В Москве провели 500 тысяч бесплатных консультаций для малого бизнеса за пять лет

Короткая ссылка
В Москве провели почти 500 тыс. бесплатных консультаций для малого бизнеса за пять лет.
В Москве провели 500 тысяч бесплатных консультаций для малого бизнеса за пять лет
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Самые распространённые вопросы касаются льгот и действующих в городе мер поддержки, подготовки юридических и налоговых документов, участия в образовательных программах, отраслевых конференциях и бизнес-акселераторах», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что больше всего представители бизнеса интересовались различными видами поддержки, в том числе финансовой, а также вопросами бухгалтерии и налогообложения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить