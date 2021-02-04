В Курганской области рассказали о темпах выдачи ипотеки в 2020 году

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Число новых ипотечных кредитов в Курганской области по итогам 2020 года выросло, заявили в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка.
В Курганской области рассказали о темпах выдачи ипотеки в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Оформлено 10 тыс. ипотечных кредитов на 17,8 млрд рублей, что на 31% больше по количеству и на 42% по объёму, чем в 2019 году.

Суммарная ипотечная задолженность за год увеличилась на 17% и составила 39 млрд рублей.

«Свой вклад в рост кредитования внесла льготная ипотека под 6,5%», — сказали в отделении. В рамках программы в регионе подписали 982 ипотечных договора на 2 млрд рублей.

Как ранее сообщала газета «Известия», Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

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