В Подмосковье продолжат поддерживать отрасли, пострадавшие в пандемию

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В Московской области продолжат поддерживать отрасли, пострадавшие в пандемию.
В Подмосковье продолжат поддерживать отрасли, пострадавшие в пандемию
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Вячеслав Духин, останутся инвестиционные программы и другие точечные меры.

По его словам, для торговых сетей действовали сниженные арендные ставки на протяжении трёх кварталов 2020 года, владельцы площадей не платили и налог на имущество.

«Острой необходимости для введения дополнительных налоговых мер поддержки торговых центров сейчас нет», — отметил Духин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе с обращениями предпринимателей в 2020 году.

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