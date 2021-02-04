Эксперт дал прогноз по курсу рубля на начало марта

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу рубля на начало марта.

«Основным негативом для всех рублёвых активов остаётся высокая геополитическая неопределённость», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, дополнительным фактором давления на рубль стало ухудшение ситуации на мировым рынках на прошлой неделе, хотя уже в понедельник глобальные площадки возобновили активный подъём.

Кроме того, эксперт отметил, что наблюдавшаяся на протяжении большей части 2020 года переоценённость рубля к нефти почти полностью исчезла.

«Если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю», — полагает Бабин.

Он не исключил, что пара USD/RUB в конце февраля — начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65—76,6.

«Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась в коридоре $56—60 за баррель по марке Brent», — добавил эксперт.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.