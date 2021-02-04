Эксперт дал прогноз по курсу рубля на начало марта

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу рубля на начало марта.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на начало марта
  • РИА Новости

«Основным негативом для всех рублёвых активов остаётся высокая геополитическая неопределённость», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, дополнительным фактором давления на рубль стало ухудшение ситуации на мировым рынках на прошлой неделе, хотя уже в понедельник глобальные площадки возобновили активный подъём.

Кроме того, эксперт отметил, что наблюдавшаяся на протяжении большей части 2020 года переоценённость рубля к нефти почти полностью исчезла.

«Если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю», — полагает Бабин.

Он не исключил, что пара USD/RUB в конце февраля — начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65—76,6.

«Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась в коридоре $56—60 за баррель по марке Brent», — добавил эксперт.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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