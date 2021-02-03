В Оренбургской области рассказали о темпах выдачи ипотеки в 2020 году

В 2020 году в Оренбургской области выдали почти 27 тыс. ипотечных кредитов на сумму 49,8 млрд рублей, заявили в пресс-службе отделения Банка России по региону.

Об этом сообщает RIA56.

Рекордная сумма ипотечного кредита за месяц была отмечена в декабре. Она составила 6,6 млрд рублей, что на 67% больше, чем годом ранее.

На 1 января 2021 года задолженность по ипотеке оценивается в 112 млрд рублей.

«Росту рынка жилищного кредитования способствовали несколько факторов, в том числе реализация государственных программ льготной ипотеки и низкие процентные ставки», — заявил управляющий региональным отделением ЦБ Александр Стахнюк.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.