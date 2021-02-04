Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой

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Экономист Александр Дудчак прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.
Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой
  • АГН «Москва»

В беседе с Nation News Александр Дудчак выразил мнение, что льготная ипотека утратила актуальность.

«Программа льготной ипотеки утратила свою актуальность в первую очередь из-за того, что снижение ставки более чем компенсировалось ростом стоимости самих квадратных метров. Цены, в отличие от доходов, пошли вслед за курсом доллара. Кроме того, некоторые банки предлагают оригинальный способ снизить ставки с помощью так называемой единоразовой комиссии. Они предлагают внести определённую сумму, и тогда ставка по кредиту будет, например, не 8% в течение десяти лет, а 5,9%. На практике оказывается, что эта сумма даже чуть выше, чем сэкономленная разница в ежемесячных платежах, но их бы вы платили десять лет, а так всю экономию вы вносите сразу», — пояснил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

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