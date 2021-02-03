В Томской области объём ипотечных кредитов вырос на 43% за год

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За 2020 год жители Томской области взяли более 13 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 29 млрд рублей. Объём выданных кредитов превышает показатель предыдущего года на 43%.
В Томской области объём ипотечных кредитов вырос на 43% за год
  • РИА Новости

Об этом пишет vtomske.ru.  

При этом задолженность по ипотеке выросла на 20% по сравнению с 2019 годом: на 1 января 2021 года она составила более 61 млрд рублей, сообщили в томском отделении Сибирского ГУ Банка России.

В 2020 году регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, она достигла своего минимального уровня — 4,25%. Средние ставки по ипотечным кредитам в Томской области в декабре находились на уровне 7,1%.

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.

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