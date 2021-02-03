Bloomberg оценило успехи российской экономики на фоне пандемии

Экономика России показала меньший спад, чем в большинстве крупных стран, на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, пишет Bloomberg.

Агентство связывает это с решением властей не вводить локдаун во второй половине года.

Как отмечается, в прошлом году ВВП сократился в России на 3,1%, что значительно меньше, чем прогнозируемые экономистами 3,7%.

По подсчётам экспертов, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где оно может составить 7,3%. При этом в 2021 году стране предрекают рост примерно на 3%.

Ранее в Росстате сообщили, что, согласно первой оценке, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,1%.

В Минэкономразвития заявили, что показатель в текущем году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики и от скорости вакцинации.