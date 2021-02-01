В Росстате сообщили о снижении ВВП России по итогам 2020 года

В Росстате сообщили, что, согласно первой оценке, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,1%.

«Объём ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106 606,6 млрд рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «индекс физического объёма ВВП относительно 2019 года составил 96,9%».

«Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%», — заявили в Росстате.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд стал более оптимистично оценивать перспективы российской экономики в 2021 году.