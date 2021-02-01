В Росстате сообщили о снижении ВВП России по итогам 2020 года

Короткая ссылка
В Росстате сообщили, что, согласно первой оценке, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3,1%.
В Росстате сообщили о снижении ВВП России по итогам 2020 года
  • РИА Новости

«Объём ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106 606,6 млрд рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «индекс физического объёма ВВП относительно 2019 года составил 96,9%».

«Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%», — заявили в Росстате.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд стал более оптимистично оценивать перспективы российской экономики в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить