Производство сельхозпродукции в Удмуртии выросло на 4,3% в 2020 году

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Производство сельскохозяйственной продукции в Удмуртии выросло на 4,3% в 2020 году. Объём составил 71,6 млрд рублей.
Производство сельхозпродукции в Удмуртии выросло на 4,3% в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Средний показатель увеличился за счёт объёмов произведённой продукции животноводства. К примеру, валовый надой молока вырос на 44,2 тыс. тонн.

В сфере производства пищевых продуктов общий объём продаж оценивается в 59,5 млрд рублей. Существенно нарастили количество выпускаемой продукции производители мясных консервов, творога и хлебобулочных изделий.

Также стало известно, что суточный объём производства молока в Московской области увеличился на 3,3%, до 1,8 тыс. тонн. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«В сутки сельскохозяйственными организациями Подмосковья производится свыше 1752 тонн молока, из которых 1625 тонн поступает на переработку. То есть объём реализации молока в хозяйствах региона вырос на 3,3% относительно того же периода прошлого года», — заявил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, в 2020 году показатель составлял 1696 тонн молока в сутки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличат площадь земель для посева зерновых.

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