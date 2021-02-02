В Подмосковье увеличат площадь земель для посева зерновых

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Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что площадь земель для посева зерновых в регионе увеличат до 580 тыс. га в 2021 году.
В Подмосковье увеличат площадь земель для посева зерновых
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Это на 46,46 тыс. га больше, чем в прошлом году. То есть мы прибавляем 9%», — уточнил Воскресенский.

Выделенные земли отдадут под урожай зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

В сентябре 2020 года Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.

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