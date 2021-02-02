В Подмосковье увеличат площадь земель для посева зерновых
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Это на 46,46 тыс. га больше, чем в прошлом году. То есть мы прибавляем 9%», — уточнил Воскресенский.
Выделенные земли отдадут под урожай зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
В сентябре 2020 года Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.