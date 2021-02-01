В России с 1 февраля выросли социальные выплаты от ПФР

В России с 1 февраля увеличивается размер социальных выплат от ПФР на 4,9%.

Как сообщает РИА Новости, на 4,9% увеличивается ежемесячная денежная выплата. Её получают 14,7 миллиона россиян с правом на федеральные льготы.

Индексация затронет входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор соцуслуг, его стоимость в феврале вырастет до 1 211 руб. 66 коп. в месяц. В этот набор в частности входят лекарства и медицинские изделия по рецептам.

Всего на предоставление соцвыплат в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило выделение более 68,5 млрд рублей на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.