В Минске заявили о повышении тарифов на транзит нефти с 1 февраля

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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщили, что тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, с 1 февраля повышаются на 6,6%.
В Минске заявили о повышении тарифов на транзит нефти с 1 февраля
  • Reuters

Как сообщает БЕЛТА, это предусмотрено постановлением МАРТ №6 от 22 января 2021 года.

В пресс-службе ведомства рассказали, что «в 2020 году наблюдалось существенное снижение объёмов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на объём получаемой выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«На финансово-экономической деятельности ОАО в прошлом году также негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта», — говорится в сообщении.

В конце декабря белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Белоруссия подписала ряд соглашений о поставках российской нефти в 2021 году. 

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