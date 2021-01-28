На Кубани Сбербанк выдал 10 тысяч ипотечных кредитов с господдержкой

С начала действия программы ипотеки с господдержкой Сбербанк выдал жителям Кубани льготные кредиты на сумму 20,2 млрд рублей — это больше половины от всех выданных банком займов с господдержкой на территории ЮФО и СКФО.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«В 2020 году Сбербанк зафиксировал рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов. За год жители Кубани оформили в банке 36 тыс. ипотек на 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году, во время так называемого ипотечного бума, количество выданных кредитов было на 20% меньше — 30,5 тыс. займов. Программа господдержки и снижение первоначального взноса повысили доступность ипотеки и увеличили спрос», — отметила управляющий Сбербанком по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.