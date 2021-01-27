Россельхозбанк вдвое увеличил объём ипотечного кредитования в 2020 году

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Россельхозбанк по итогам 2020 года выдал более 74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Россельхозбанк вдвое увеличил объём ипотечного кредитования в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7% от общего объёма выдач. За ним следуют Приволжский (21,4%) и Северо-Западный (13,1%) федеральные округа», — говорится в релизе.

Россельхозбанк стал ключевым оператором сельской ипотеки, выдав кредитов на сумму более 79 млрд рублей.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Nation News дал рекомендации желающим оформить ипотеку.

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