Россельхозбанк вдвое увеличил объём ипотечного кредитования в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7% от общего объёма выдач. За ним следуют Приволжский (21,4%) и Северо-Западный (13,1%) федеральные округа», — говорится в релизе.
Россельхозбанк стал ключевым оператором сельской ипотеки, выдав кредитов на сумму более 79 млрд рублей.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Nation News дал рекомендации желающим оформить ипотеку.