Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,95 рубля.
Курс евро упал на 20 копеек и составил 91,18 рубля.
Независимый финансовый советник Алексей Герасимов в беседе с Nation News оценил ситуацию на валютном рынке.
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