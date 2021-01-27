Рубль растёт к доллару и евро

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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль растёт к доллару и евро
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,95 рубля.

Курс евро упал на 20 копеек и составил 91,18 рубля.

Независимый финансовый советник Алексей Герасимов в беседе с Nation News оценил ситуацию на валютном рынке.

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