Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,95 рубля. Курс евро упал на 20 копеек и составил 91,18 рубля. Независимый финансовый советник Алексей Герасимов в беседе с Nation News оценил ситуацию на валютном рынке.