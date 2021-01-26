Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Независимый финансовый советник Алексей Герасимов оценил ситуацию на валютном рынке.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что в ближайшие полгода курс рубля будет колебаться в районе 73—77 за доллар.

«Если ничего не изменится, то он будет в этом коридоре. Если введут санкции или вырастет нефть, то уже изменится. Сложно предугадать. Я бы рекомендовал тем, кто хочет покупать доллар, не угадывать курс, а систематично покупать его», — сказал эксперт.

По его мнению, лучше всего усреднять и покупать валюту каждый месяц.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.