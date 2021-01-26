Объём товарооборота Удмуртии и Белоруссии вырос в два раза в 2020 году, до $85 млн.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, в настоящее время Белоруссия входит в тройку ключевых для региона стран-партнёров. Туда экспортируют около 200 удмуртских предприятий.

«Я хочу напомнить, что мы открыли для себя новые возможности в прошлом строительном сезоне, в этом строительном сезоне — небольшие предприятия, малый бизнес из Белоруссии строили социальные объекты», — отметил Бречалов.

Со своей стороны, руководитель отделения посольства Белоруссии в России Артур Карпович сказал, что прежде всего рост товарооборота в 2020 году связан с сельским хозяйством, поставками машин, комплектующих.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и доля нашего товарооборота с Удмуртией росла, и более широко была представлена техника, более тесными были взаимоотношения и в культурной сфере, и в сфере спорта, и в образовательной, и в средствах массовой информации», — заявил он.

В 2020 году «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудили вопросы сотрудничества.