Президент Татарстана и глава МИД Сербии обсудили вопросы сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудили вопросы сотрудничества.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил Минниханов, по итогам 2019 года товарооборот между Татарстаном и Сербией вырос почти вдвое и превысил $100 млн. По его словам, потенциал роста есть в таких сферах, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, ИТ и другие высокие технологии, медицина, фармацевтика, АПК.

Он также выразил заинтересованность в запуске прямого авиасообщения с Сербией. Кроме того, был поднят вопрос обмена студентами.

Дачич поблагодарил руководство Татарстана за высокий уровень организации визита делегации, прибывшей в Казань на заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Баварией.