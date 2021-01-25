Новый лидер ХДС не намерен пересматривать позицию по «Северному потоку — 2»

Новый председатель правящей в Германии партии — Христианско-демократического союза — Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по проекту «Северный поток — 2».

«Нет. Энергоснабжение Германии — это важный вопрос, на который нужно дать ответ. У американцев своя позиция, она давно ясна и не зависит от республиканцев или демократов. Но моя позиция чёткая», — сказал Лашет, отвечая на вопрос, не намерен ли он пересмотреть позицию по вопросу газопровода. Его слова приводит РИА Новости.

Он обратил внимание, что у Германии уже 50 лет есть энергетическое снабжение из России, которое было «даже в самые жёсткие времена холодной войны».

Лашет поддержал намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсуждать «Северный поток — 2» с новой администрацией США, но подчеркнул, что «вопрос энергоснабжения Германии решает в конечном итоге сама Германия в европейском контексте».

16 января Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии, а позднее официально утверждён на этой должности.