Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке криптовалют.
Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют
  • Reuters

«Судя по всему, на рынке криптовалют началась распродажа. Пришло время фиксировать прибыль. Это неудивительно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, до весны падение рынка будет очень ожидаемым событием. Эксперт не исключил, что биткоин вполне может устремиться вниз, и эта тенденция будет продолжаться какое-то время.

«Снижение актива вполне логично, так как стремительный рост декабря и января мало обоснован. Фундаментально монета должна падать именно сейчас, перейдя от роста и стабилизации к снижению», — пояснил Деев.

Как прогнозирует эксперт, после снижения биткоин снова пойдёт в рост, но начнётся это не раньше, чем через несколько месяцев.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить