Эксперт оценил ситуацию на рынке криптовалют

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке криптовалют.

«Судя по всему, на рынке криптовалют началась распродажа. Пришло время фиксировать прибыль. Это неудивительно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, до весны падение рынка будет очень ожидаемым событием. Эксперт не исключил, что биткоин вполне может устремиться вниз, и эта тенденция будет продолжаться какое-то время.

«Снижение актива вполне логично, так как стремительный рост декабря и января мало обоснован. Фундаментально монета должна падать именно сейчас, перейдя от роста и стабилизации к снижению», — пояснил Деев.

Как прогнозирует эксперт, после снижения биткоин снова пойдёт в рост, но начнётся это не раньше, чем через несколько месяцев.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.