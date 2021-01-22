Предприниматели Удмуртии получили кредиты на сумму более 3,2 млрд рублей в 2020 году

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Предприниматели Удмуртии привлекли кредиты более чем на 3,2 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке.
Предприниматели Удмуртии получили кредиты на сумму более 3,2 млрд рублей в 2020 году
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«По итогам 2020 года гарантийный фонд предоставил 260 поручительств на общую сумму 842 млн рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитов на сумму 3,2 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году сумма привлечённых кредитных денег составляла 2,5 млрд рублей», — заявил и. о. первого заместителя председателя республиканского кабмина Константин Сунцов.

Он отметил, что гарантиями воспользовались компании, работающие в сфере обрабатывающего производства, услуг, торговли, а также производители сельскохозяйственной продукции и строительные компании.

Ранее «Реальное время» сообщало, что число обращений и жалоб от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в десять раз в 2020 году.

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