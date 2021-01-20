Число обращений от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в 10 раз в 2020 году

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Число обращений и жалоб от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в десять раз в 2020 году.
Число обращений от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в 10 раз в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Фарида Абдулганиева.

Зафиксировано 17 231 обращение.

«В большинстве случаев рассмотренных обращений нам удалось восстановить права заявителей либо оказать им необходимую консультацию для самостоятельной защиты нарушенных прав», — заявил бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что по всем обращениям давались подробные разъяснения, как действовать в той или иной ситуации.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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