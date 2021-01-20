Число обращений от предпринимателей к бизнес-омбудсмену в Татарстане выросло в 10 раз в 2020 году
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Фарида Абдулганиева.
Зафиксировано 17 231 обращение.
«В большинстве случаев рассмотренных обращений нам удалось восстановить права заявителей либо оказать им необходимую консультацию для самостоятельной защиты нарушенных прав», — заявил бизнес-омбудсмен.
Он отметил, что по всем обращениям давались подробные разъяснения, как действовать в той или иной ситуации.
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