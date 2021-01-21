В Татарстане снизилось число выданных кредитных карт в 2020 году

В Татарстане в 2020 году выдали 38,8 тыс. кредитных карт, что на 9% меньше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

В списке регионов республика заняла седьмое место. Больше всего кредитных карт оформили в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В пятёрку также попали Башкирия и Санкт-Петербург.

Всего в России выдали 8,15 млн кредитных карт, что на 26% меньше, чем годом ранее.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.