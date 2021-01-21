Эксперт оценил ситуацию на фондовых рынках

Финансист, экономический эксперт, финансовый аналитик Ян Марчинский оценил ситуацию на фондовых рынках.

«Реальная мировая экономика и фондовые рынки сильно разнятся в показателях, что оказывает негативное влияние на обе сферы. Страны восстанавливаются после «коронакризиса», в то время как рынки не испытывали никакого дискомфорта от пандемии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такие факторы привели к тому, что некоторые компании стали стоить слишком дорого.

«По предварительной оценке, такие инвестиции смогут окупиться не ранее чем через 100 лет», — считает Марчинский.

Он добавил, что экономические модели, по которым оценивают бизнес и компании, в настоящее время потеряли актуальность.

Ранее экономист Андрей Колганов в беседе с Newinform оценил возможности для вложений в 2020 году.