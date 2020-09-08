Экономист оценил возможности для вложений в 2020 году

Короткая ссылка
Экономист Андрей Колганов оценил возможности для вложений в 2020 году.
Экономист оценил возможности для вложений в 2020 году
  • © mizar_21984
  • Gettyimages.ru

«Для рядового гражданина большого выбора нет: банковские вклады являются самыми надёжными», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в качестве альтернативы можно предложить покупку облигаций федерального займа, где процент несколько выше.

Как отметил Колганов, те, кто имеет определённую квалификацию или обладает знаниями, могут заняться инвестированием на фондовом рынке.

«Там доходность всегда высокая, но там и риски в разы больше», — подчеркнул он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить