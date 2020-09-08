Экономист оценил возможности для вложений в 2020 году

Экономист Андрей Колганов оценил возможности для вложений в 2020 году.

«Для рядового гражданина большого выбора нет: банковские вклады являются самыми надёжными», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в качестве альтернативы можно предложить покупку облигаций федерального займа, где процент несколько выше.

Как отметил Колганов, те, кто имеет определённую квалификацию или обладает знаниями, могут заняться инвестированием на фондовом рынке.

«Там доходность всегда высокая, но там и риски в разы больше», — подчеркнул он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России.