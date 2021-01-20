Чубайс уйдёт со всех постов в РСПП
- РИА Новости
В беседе с ТАСС он объяснил своё решение тем, что больше не занимается бизнесом.
Ранее РБК сообщило, что соответствующее письмо направлено главе союза Александру Шохину.
Чубайс занимает посты члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и предпринимательству.
С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.
В Кремле отмечали, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации.