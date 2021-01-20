Чубайс уйдёт со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен уйти со всех своих должностей в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В беседе с ТАСС он объяснил своё решение тем, что больше не занимается бизнесом.

Ранее РБК сообщило, что соответствующее письмо направлено главе союза Александру Шохину.

Чубайс занимает посты члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и предпринимательству.

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

В Кремле отмечали, что он не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации.