В Крыму рассказали о поддержке предприятий АПК
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Выплаты получили организации из таких отраслей, как «Рыболовство любительское и спортивное», «Рыбоводство», «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков».
«Мы дополнили перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии. Теперь больше компаний смогут получить право на меры поддержки. Предпринимателям из-за ограничительных мер пришлось работать в сложнейших экономических и логистических условиях», — заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.