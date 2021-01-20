В Крыму рассказали о поддержке предприятий АПК

В Крыму 57 предприятий агропромышленного комплекса получили более 168 млн рублей господдержки. Они признаны пострадавшими в связи с распространением COVID-19 в 2020 году.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Выплаты получили организации из таких отраслей, как «Рыболовство любительское и спортивное», «Рыбоводство», «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков». «Мы дополнили перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии. Теперь больше компаний смогут получить право на меры поддержки. Предпринимателям из-за ограничительных мер пришлось работать в сложнейших экономических и логистических условиях», — заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.