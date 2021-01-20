В Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство области.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики.
«От его состояния и развития во многом зависит качество жизни населения. Благодаря всесторонней поддержке государства аграрный сектор имеет возможность динамично развиваться и быть конкурентоспособным», — сказал глава региона.
Он добавил, что все ранее действовавшие меры господдержки сохранятся.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.