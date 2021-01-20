В Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК в 2021 году

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В Нижегородской области планируют направить 4,5 млрд рублей федеральных и региональных субсидий на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в 2021 году.
В Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство области.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики.

«От его состояния и развития во многом зависит качество жизни населения. Благодаря всесторонней поддержке государства аграрный сектор имеет возможность динамично развиваться и быть конкурентоспособным», — сказал глава региона.

Он добавил, что все ранее действовавшие меры господдержки сохранятся.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.

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