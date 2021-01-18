В Союзе экспортёров зерна оценили ситуацию с ценами на российскую пшеницу

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Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин оценил ситуацию с ценами на российскую пшеницу.
В Союзе экспортёров зерна оценили ситуацию с ценами на российскую пшеницу
  • © DANIL SEMYONOV
  • AFP

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что цены на мировом рынке вряд ли вырастут больше $300 в ближайшее время и они уже учитывают повышение экспортной пошлины.

«Почему растёт внешний рынок? Потому что внешний рынок будет абсорбировать часть этой пошлины. Он, собственно, сейчас и растёт на определённую величину, для того чтобы показать свой запас прочности. И все считают, что $300 — это предел, больше уже вряд ли вырастет», — сказал эксперт.

Как считает Зернин, та часть пошлины, которую не освоит внешний рынок, уйдёт на дисконт по внутреннему рынку.

В сентябре доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.

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