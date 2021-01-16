В бундестаге назвали риском для «Северного потока — 2» новый локдаун
По словам немецкого депутата, «мегалокдаун» в Германии может негативно отразиться на ведущих экономиках Европы, в том числе России.
«Мегалокдаун» затронет не только постройку «Северного потока — 2», он затронет и российскую экономику. Мы все находимся в одном экономическом пространстве, вне зависимости от того, что там придумали границы, санкции и прочее. Если экономика ЕС, Германии в том числе, упадёт на колени, в эту воронку втянутся и все находящиеся рядом экономики, все сотрудничающие страны», — цитирует его телеканал «360».
Гердт пояснил, что в случае такого удара по экономике ФРГ и ЕС высокого спроса на топливо не будет и не будет необходимости срочно завершить проект.
В то же время он выразил уверенность, что «Северный поток — 2» всё-таки будет достроен.
Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».