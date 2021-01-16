Силуанов прокомментировал решение S&P по рейтингу России

Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного рейтинга России на уровне «BBB» является подтверждением эффективности правительственных мер по преодолению вызовов прошедшего года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он отметил, что это имеет особую важность на фоне того, что в прошлом году больше половины стран в мире столкнулись с понижением рейтинга.

По его словам, на примере прошлого года видно, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости экономики России.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3».