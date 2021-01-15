Мордашов заявил о катастрофе для России при экономической изоляции

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Экономическая изоляция может обернуться для России катастрофой, заявил основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов на Гайдаровском форуме.
Мордашов заявил о катастрофе для России при экономической изоляции
  • Reuters

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмётся раза в два, мы просто физически встанем», — цитирует бизнесмена РБК.

По его словам, почти половина бюджета страны зависит от нефтегазового экспорта, а экономика теснейше интегрирована в мировую. Если исчезнет возможность экспортировать, нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия остановятся, считает он.

Кроме того, отметил Мордашов, тяжелейший удар будет нанесён по российскому потребителю.

Он признал необходимость защиты внутреннего рынка, но подчеркнул, что автаркия (экономический режим самообеспечения государства, при котором минимизируется внешний товарный оборот) в России невозможна и «обернётся полной экономической катастрофой».

Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 2,6%.

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