Кудрин оценил усилия кабмина по борьбе с кризисом

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина «минимально необходимо» справляется с кризисом, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что с учётом тех ресурсов, которые есть в распоряжении правительства, нужно было дополнительно помочь и бизнесу, и социальным категориям граждан, потому что у нас есть увеличение бедных. В пределах этого года, когда трудно найти работу, когда цепочки поддержки совершенно меняются, нужна массовая поддержка, может быть, даже временная», — сказал он.

Кудрин отметил, что в следующем году начнёт формироваться экономическая активность, «поэтому можно было бы начать такую поддержку сокращать».

Он добавил, что падение ВВП России по итогам 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, в том числе и он сам. Этого удалось добиться благодаря альтернативным методам поддержки бизнеса и граждан, которые использовало правительство.

«Эти все меры абсолютно адекватны и вполне выходят на тот минимально необходимый уровень, чтобы бороться с таким кризисом. В этом смысле правительство сработало в целом удовлетворительно», — заявил глава Счётной палаты.

Ранее Кудрин спрогнозировал сохранение ведущей роли доллара в мировой экономике в ближайшие десятилетия.