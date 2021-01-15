В ЦБ рассказали о росте международных резервов России за год

В Центробанке России рассказали, насколько выросли международные резервы страны за 2020 год.

Как следует из статистики регулятора, резервы увеличились более чем на $41 млрд.

Если 1 января 2020 года этот показатель составлял $554,359 млрд, то к 1 января 2021 года резервы достигли $595,774 млрд.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.