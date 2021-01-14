Эксперт дал прогноз по ключевой ставке в России в 2021 году

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков дал прогноз по ключевой ставке в России в 2021 году.

«Очередное понижение ставки сейчас не предвидится. Инфляция сохраняет тенденцию к повышению. В этом случае ключевая ставка сдерживается до целевой функции. Глобальных изменений в этом секторе населению ждать не стоит», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в банковской системе не наблюдается повышенный спрос на кредитные ресурсы, поэтому повышения ставки ждать не стоит.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.