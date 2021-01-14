Новак ожидает восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году

Вице-премьер Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть будет восстанавливаться в 2021 году, однако существуют и риски.

«Есть позитивные ростки. Особенно это связано с активной вакцинацией населения во многих странах, сертификацией новых вакцин. И это вселяет оптимизм, что спрос (на нефть) будет расти. И мы ожидаем, что в 2021 году он будет восстанавливаться», — приводит ТАСС слова Новака.

При этом он отметил, что существует «много неопределённостей».

«Мы видим локдауны, которые ещё продолжаются, хотя не в такой жёсткой мере, как раньше. Во многих странах они продлеваются на зимний период», — отметил вице-премьер.

Также Новак рассказал о климатической стратегии России.