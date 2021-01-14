Новак рассказал о климатической стратегии России

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что климатическая стратегия России будет принята в 2021 году.
Новак рассказал о климатической стратегии России
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Как вы знаете, Россия является участником Парижского соглашения по климату. И в этом году в России соответствующая стратегия будет принята. Мы реально этим занимаемся», — цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, российская методика учёта выбросов будет усовершенствована с учётом поглощения СО₂ лесами. Однако программы энергосбережения должны реализовываться в каждом секторе экономики, подчеркнул вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Буцаева главой Российского экологического оператора.

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