Новак рассказал о климатической стратегии России
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«Как вы знаете, Россия является участником Парижского соглашения по климату. И в этом году в России соответствующая стратегия будет принята. Мы реально этим занимаемся», — цитирует его ТАСС.
По словам вице-премьера, российская методика учёта выбросов будет усовершенствована с учётом поглощения СО₂ лесами. Однако программы энергосбережения должны реализовываться в каждом секторе экономики, подчеркнул вице-премьер.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Буцаева главой Российского экологического оператора.