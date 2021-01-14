В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 1 января составили $597,4 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 1 января 2021 года составили $597,4 млрд, увеличившись за неделю на $5,0 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение резервов произошло преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций — резидентов по сделкам «валютный своп».

Уточняется, что на 8 января объём международных резервов Российской Федерации по сравнению с 1 января практически не изменился.

Ранее в ЦБ объяснили введение новых правил контроля наличных расчётов в России.