В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

Короткая ссылка
В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
  • РИА Новости

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 1 января составили $597,4 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 1 января 2021 года составили $597,4 млрд, увеличившись за неделю на $5,0 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение резервов произошло преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций — резидентов по сделкам «валютный своп».

Уточняется, что на 8 января объём международных резервов Российской Федерации по сравнению с 1 января практически не изменился.

Ранее в ЦБ объяснили введение новых правил контроля наличных расчётов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить