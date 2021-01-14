ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов

У россиян зарегистрировано за границей более 700 тыс. счетов на общую сумму около 13 трлн рублей, сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Вольвач.

«Россияне располагают в целом по миру... где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублёвом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», — приводит его слова на Гайдаровском форуме ТАСС.

Как уточнил Вольвач, это стало известно на основе отчётов самих налогоплательщиков, а также в рамках международного обмена финансовой информацией.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете иметь двойное гражданство и зарубежные счета членам Совета безопасности России.