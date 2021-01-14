ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов

Короткая ссылка
У россиян зарегистрировано за границей более 700 тыс. счетов на общую сумму около 13 трлн рублей, сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Вольвач.
ФНС оценила объём имеющихся у россиян зарубежных счетов
  • РИА Новости

«Россияне располагают в целом по миру... где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублёвом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», — приводит его слова на Гайдаровском форуме ТАСС.

Как уточнил Вольвач, это стало известно на основе отчётов самих налогоплательщиков, а также в рамках международного обмена финансовой информацией.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете иметь двойное гражданство и зарубежные счета членам Совета безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить