В Независимом топливном союзе прокомментировали динамику цен на бензин

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал динамику цен на бензин.

«В декабре обычно цены падают, этот рост нетипичен. Обычно в декабре нефтяные компании распродают свои излишки и цены падают. Здесь же этих избытков было мало, одновременно начался рост цен на нефть, а потому те излишки, что были, стали уходить на экспорт», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, с начала года в России выросли акцизы на топливо (на 4%), при этом идёт процесс снижения экспортных пошлин, то есть экспорт становится более выгодным.

Ранее Баженов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.