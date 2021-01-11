В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

«Важно понимать, что розничная цена будет расти. В рамках инфляции расти будет точно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, резкого роста в январе ждать не стоит. Как считает Баженов, сейчас делать какие-то выводы преждевременно.

Со своей стороны, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» напомнил, что в 2020 году цена выросла всего на 2%, что оказалось существенно ниже темпов инфляции.

«Государство сдерживало рост стоимости за счёт механизма демпфера: если где-то цена аномально росла, подключались контролирующие ведомства. Те же самые инструменты будут использованы и в текущем году», — полагает он.

Ранее в Минфине прокомментировали цены на топливо.