В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

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Президент Независимого топливного союза Павел Баженов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
В Независимом топливном союзе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
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«Важно понимать, что розничная цена будет расти. В рамках инфляции расти будет точно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, резкого роста в январе ждать не стоит. Как считает Баженов, сейчас делать какие-то выводы преждевременно.

Со своей стороны, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» напомнил, что в 2020 году цена выросла всего на 2%, что оказалось существенно ниже темпов инфляции.

«Государство сдерживало рост стоимости за счёт механизма демпфера: если где-то цена аномально росла, подключались контролирующие ведомства. Те же самые инструменты будут использованы и в текущем году», — полагает он.

Ранее в Минфине прокомментировали цены на топливо.

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