Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил ситуацию на рынке нефти.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что динамика цен будет зависеть от темпов восстановления спроса на глобальном рынке, который, в свою очередь, зависит от масштабов пандемии.

«Но в среднем по году цены останутся на уровне $45—55 за баррель, так как мировая экономика не покажет быстрый отскок от дна. Восстановление будет длительным и постепенным, котировки в течение всего года будут находиться под давлением пониженного спроса», — прогнозирует Деев.

Со своей стороны, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что на рост цен оказывают влияние два фактора.

«Первый фактор — это ожидание восстановления мировой экономики за счёт вакцинации. Второй — это соглашение стран ОПЕК+ по сохранению объёмов добычи», — сказал он.

По мнению эксперта, до II квартала цены будут в районе $55 за баррель.

«Пока нет сигналов, которые могли бы подтолкнуть нефть выше $60», — считает он.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году.