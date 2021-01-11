Экономист дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году

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Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году.
Экономист дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году
  • globallookpress.com

«Я сильного роста цен на бензин не жду. Максимум процентов 8—9 по году», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, акцизы повысят в этом году один раз и, несмотря на экспортные пошлины и прочее, цены на нефть не выйдут надолго выше $60 за баррель, что при прочих равных не будет способствовать экспорту именно топлива.

Ранее в Минфине прокомментировали цены на топливо.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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