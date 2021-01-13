Рубль назвали одной из самых недооценённых валют по индексу бигмака

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Российский рубль является одной из самых недооценённых валют в мире. К такому выводу пришли эксперты The Economist, выпустившие обновлённую версию индекса бигмака.

Согласно гипотезе, на которой основан индекс, одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах, а если этого не происходит, значит, курс местной валюты занижен или завышен.

По данным журнала, в январе 2021 года бигмак в США стоил в среднем $5,66, в то время как в России его цена составляет 135 рублей. Чтобы уравнять стоимость бургеров, доллар должен стоить 23,85 рубля (в реальности — в три с лишним раза больше).

Таким образом, специалисты подсчитали, что курс рубля занижен на 68%, поскольку один бигмак в России можно купить за $1,81, а не за $5,66.

По их оценкам, сильнее — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.

В январе 2019 года The Economist сообщал, что рубль недооценён на 70% по сравнению с долларом

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