The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой

Журнал The Economist, проанализировав стоимость мировых валют с помощью индекса бигмака, пришёл к выводу, что рубль является самой недооценённой валютой мира.

Так, по оценкам журнала, рубль недооценён на 70% по сравнению с долларом. В России бигмак стоит 110,17 рубля ($1,65), в то время как в США — $5,58 (373 рубля).

Отмечается, что практически все мировые валюты остаются недооценёнными по сравнению с долларом. Исключение составляют швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.

В январе 2018 года рубль был недооценён на 57%.



Индекс бигмака основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно этой теории, разница в стоимости бургера в различных странах демонстрирует недооценённость той или иной валюты.