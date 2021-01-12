Аналитик прокомментировала ситуацию с розничными ценами на топливо в России

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию с розничными ценами на топливо в России.

«Бензин АИ-95 подорожал в среднем на 1,3%. И это только начало ралли», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, в I квартале 2021 года розничные цены на бензин могут вырасти в среднем на 3 — 3,5%, а в среднем за год стоимость топлива увеличится примерно на 10%.

«Отличие АИ-92 от АИ-95 связано с качеством и количеством присадок к топливу. Они к бензину не имеют никакого отношения. Рынок присадок — побочный, больше химический, чем нефтяной. Как тут будут расти цены, сказать сложно. Логично предположить, что тот тип бензина, который требует меньшего объёма и количества присадок, будет дорожать меньшими темпами», — сказала Бодрова.

Она прогнозирует, что АИ-95 скоро перешагнёт рубеж 50 рублей и в I квартале 2021 года будет стоить 51 — 52 рубля за литр.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году.