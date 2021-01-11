В Удмуртии зверохозяйства получили 40 млн рублей на сохранение поголовья норок

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Удмуртские зверохозяйства получили 40 млн рублей федеральных средств на сохранение поголовья норок в условиях пандемии.
В Удмуртии зверохозяйства получили 40 млн рублей на сохранение поголовья норок
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Вместе с региональным софинансированием общий объём поддержки зверохозяйств «Можгинское» и «Кизнерское» составил 49,3 млн рублей.

Поддержка позволит сохранить племенное маточное стадо пушных зверей на обоих предприятиях и минимизировать последствия пандемии.

Кроме того, 37,7 млн рублей дополнительных федеральных средств поступили на поддержку племенного маточного стада в молочном скотоводстве и коневодстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств.

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