В Удмуртии зверохозяйства получили 40 млн рублей на сохранение поголовья норок

Удмуртские зверохозяйства получили 40 млн рублей федеральных средств на сохранение поголовья норок в условиях пандемии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Вместе с региональным софинансированием общий объём поддержки зверохозяйств «Можгинское» и «Кизнерское» составил 49,3 млн рублей.

Поддержка позволит сохранить племенное маточное стадо пушных зверей на обоих предприятиях и минимизировать последствия пандемии.

Кроме того, 37,7 млн рублей дополнительных федеральных средств поступили на поддержку племенного маточного стада в молочном скотоводстве и коневодстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств.