В Удмуртии зверохозяйства получили 40 млн рублей на сохранение поголовья норок
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
Вместе с региональным софинансированием общий объём поддержки зверохозяйств «Можгинское» и «Кизнерское» составил 49,3 млн рублей.
Поддержка позволит сохранить племенное маточное стадо пушных зверей на обоих предприятиях и минимизировать последствия пандемии.
Кроме того, 37,7 млн рублей дополнительных федеральных средств поступили на поддержку племенного маточного стада в молочном скотоводстве и коневодстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств.