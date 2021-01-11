В Азербайджане сообщили о выполнении обязательств по сделке ОПЕК+ в декабре
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«В декабре 2020 года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 688,8 тыс. баррелей. Из этой добычи 587 тыс. — сырая нефть, 101,8 тыс. — конденсат. Взяв на себя обязательство сохранять среднесуточную добычу в декабре на уровне 587 тыс. баррелей, Азербайджан выполнил обязательство по ОПЕК+ на 100%», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия с мая 2020 года выполняет соглашение ОПЕК+ на уровне, близком к 100%.
В декабре 2020 года заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.